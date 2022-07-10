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Son dakika: İsrail Başbakanı Lapid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriği

10.07.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İsrail Başbakanı Lapid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olması dolayısıyla tebrik etti.

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti. (AA)

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İsrail Recep Tayyip Erdoğan

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