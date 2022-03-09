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  4. SON DAKİKA | İstanbul'a 1987 yılındaki gibi kar yağar mı? AKOM'dan flaş açıklama

SON DAKİKA | İstanbul'a 1987 yılındaki gibi kar yağar mı? AKOM'dan flaş açıklama

09.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı alarmı verildi. Hava durumuyla ilgili gelen son tahminlerin ardından İstanbul Valiliği okulları tatil ederken; kamuda güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki memur, işçi ve diğer personeller de yarın idari izinli sayılacak. İstanbul'a yağacak karın efsanevi 1987 yılındaki gibi olacağı iddiaları ortaya atılırken AKOM'dan açıklama geldi. AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak "1987 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir." diye konuştu.

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı için geri sayım başladı. Hava durumuyla ilgili günlerdir yapılan kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Valiliği, 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilmesine karar verdi. Valilik ayrıca kamuda güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki memur, işçi ve diğer personellerin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu. AKOM koordinasyonunda ise İstanbul'un 4023 kilometrelik yol ağında çalışmalar bu sabahtan itibaren başladı. Kar küreme araçları ve tuzlar yol kenarlarına yerleştirildi. AKOM'dan alınan verilere göre, 2000 araç 9500 personel kar yağışı uyarılarının kapsadığı günler boyunca görev yapacak. 465 müdahale noktasında hazır bekletilen araçların yanı sıra 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazırda bekletiliyor.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI 1987 YILINDAKİ GİBİ Mİ OLACAK?

akom

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak "İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor" dedi.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

Osman Çaylak "Bugün için riskli bir durum yok. Perşembe sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey bölgelerinden itibaren, kar yağışı geçişleri başlayacak. Perşembe sabah 05.00'ten sonra etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü tam gün kar yağışı olacak.

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Çarşamba için zaten karla karışık yağmur yağacak diye uyarılar yapılmıştı. Çarşamba günkü yağışlar çok etkili olmayacak" diye konuştu.

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kar yağışı İstanbul son dakika haberi
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