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  4. Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Ekipleri alarma geçiren olay

Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Ekipleri alarma geçiren olay

12.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Ekipleri alarma geçiren olay

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

KURTARMA GEMİLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Geminin kurtarılması için Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun bölgeye ivedilikle sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü." bilgisi paylaşıldı. (AA)

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İstanbul Liberya son dakika haberi
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