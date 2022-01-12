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  4. Son dakika… İstanbul’da kar yağışı neden etkili olmadı? Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklama geldi

Son dakika… İstanbul’da kar yağışı neden etkili olmadı? Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklama geldi

12.01.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen son dakika uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı bugün etkisini gösterse de beklenilen etkiyi göstermedi. Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı son açıklamada kar yağışının neden etkili olmadığını açıklarken ‘Kar yağışı da biraz daha fazlalaşacak ama örtü sadece yükseklerde 2-3 cm olur’ ifadelerini kullandı.

Son dakika… İstanbul’da kar yağışı neden etkili olmadı? Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklama geldi

Son dakika hava durumu haberi… Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı semtlerinde kar yağışı görülmeye başlarken ilerleyen saatlerde kentteki kar yağışının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çok sayıda kentte kar nedeniyle okullar tatil edildi. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda da kar yağışı etkili oluyor. 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı ve TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

İSTANBUL’DA KAR NEDEN ETKİLİ OLMADI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul’daki kar yağışının neden etkili olmadığına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ORHAN SEN ACIKLAMA

Şen açıklamasında "Bugün (saat 15.00 itibarıyla) İstanbul’da kar yağışı yükseklerde görüldü ama yerde örtü yapmadı. Şehir içerisinde kayıtlı bir kar görülmedi. Bunun nedeni aşırı şehirleşmenin meydana getirdiği "ISI ADASI" etkisi idi. Asfalt gökdelenler ve binalar sıcaklığı 3-4 C daha sıcak tuttu’ ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Akşam saatlerinde sıcaklığın biraz daha düşeceğini belirten Şen, ‘Kar yağışı da biraz daha fazlalaşacak ama örtü sadece yükseklerde 2-3 cm olur. Yarın öğlene kadar da bu miktarda kar yağar öğleden sonra ayrılıp doğuya kayacak" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı İstanbul
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