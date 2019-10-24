Son dakika! İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin “Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi.

O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

1 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

(DHA)

