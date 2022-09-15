HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İstanbul’da sahte para operasyonu! Balya balya Türkmen manatı ele geçirildi

Son Dakika: İstanbul’da sahte para operasyonu! Balya balya Türkmen manatı ele geçirildi

15.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul’da polis tarafından aralarında iki döviz bürosunun da olduğu adreslere sahte para operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ele geçirildi. Sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyonun detayları...

Son Dakika: İstanbul’da sahte para operasyonu! Balya balya Türkmen manatı ele geçirildi

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para şebekelerine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Türkmen manatının sahtesini piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

0fd0b954987de2561c9388e8f0332130

Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde "parada sahtecilik" suçu ile ilgili 17 kişilik bir şebeke tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin çökertilmesi için dün operasyonun düğmesine basıldı. Birçok adrese peş peşe düzenlenen baskınlarda 17 şüphelinin 15’i yakalanarak gözaltına alındı.

343a75efc22bbcd38d11125da6c669e5

Operasyonda 16 ikamette ve 2 döviz bürosunda gerçekleştirilen aramalarda, 100’lük banknot şeklinde bin adetten oluşan balya balya sahte 100 bin Türkmen manatı ele geçirildi. Yabancı paraların şebeke tarafından piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirtildi.

1e763638ce7ae56de000176fd4d7f20d

100 bin Türkmen manatına el koyulurken, yakalanan 15 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ifade edildi. Polis, şebekeye mensup 2 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülke genelinde 'Zincir' operasyonu! 178 kişi hakkında gözaltı kararıÜlke genelinde 'Zincir' operasyonu! 178 kişi hakkında gözaltı kararı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacakSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısıSon Dakika: Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuz sosyal konut projesine ilk günkü başvuru sayısı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte para manat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulislerde bu konuşuluyor! İşte AK Parti'nin seçim stratejisi

Kulislerde bu konuşuluyor! İşte AK Parti'nin seçim stratejisi

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.