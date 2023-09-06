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  4. SON DAKİKA | İstanbul'daki sel felaketinin bilançosu netleşti! Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy kabusu yaşadı: 2 ölü, 12 yaralı...

SON DAKİKA | İstanbul'daki sel felaketinin bilançosu netleşti! Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy kabusu yaşadı: 2 ölü, 12 yaralı...

06.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul dün akşam adeta sele teslim oldu. Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle hayat felç olurken yollar göle döndü, araçlar sürüklendi bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğünü belirten İstanbul Valiliği, sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyerinin etkilendiği belirtildi. İşte İstanbul'daki selde son durum...

Son dakika sel haberi: İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de sele neden oldu. Şiddetini her geçen saat artıran yağmur nedeniyle caddeler göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. İstanbul Valiliği 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini açıklarken, sel felaketinin bilançosu da belli oldu.

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METRO DURAĞI SULAR ALTINDA KALDI

Kuvvetli sağanak nedeniyle Kayaşehir metro durağı da sular altında kaldı. Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu kapatıldı.

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Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesine de suların girdiği görüldü.

Ekran Alıntısı

İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNU SU BASTI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

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GÜMRÜKTE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınan vatandaşlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, dalgıçlar ve iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalanlar iş makinesi ve bot yardımıyla kurtarıldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kuvvetli yağışla ilgili olarak AKOM'da açıklama yaptı. İmamoğlu şunları ifade etti:

"Bu sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi. Başta İstanbul'un kuzey bölümlerinde etkili oldu. 2,5-3 saat içerisinde 130 kilograma yakın yağış düştü. Ekiplerimiz etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale ediyor. Şu anda kapalı olan bir yol ve alt geçidimiz yok. Ayamama'da geçtiğimiz senelerdeki gibi bir görüntü oluşmamıştır. Şu ana kadar 1808 ihbar gerçekleşti. Bunların tümü değerlendirilip ekiplerimiz yönlendirilmektedir. Başakşehir Millet Kütüphanesi'ndeki görüntülerle ilgili olarak ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiş ve 10 kişi kurtarılmıştır. Yarın öğlene kadar çok parçalı geçişler mümkün ama bu ölçüde bir yağış beklemiyoruz."

İSTANBUL VALİLİĞİ SEL BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağışla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

"2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 YARALI VAR"

Açıklamada, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.
Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

"1754 EV VE İŞYERİ SELDEN ETKİLENDİ"

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 5 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi. (DHA)

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