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  4. Son dakika| İstinyePark'ta yangın paniği! Dumanlar AVM içine doldu: 'Nefes almak mümkün değildi'

Son dakika| İstinyePark'ta yangın paniği! Dumanlar AVM içine doldu: 'Nefes almak mümkün değildi'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.04.2024 21:01
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İstanbul'da İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı. AVM’nin içerisini duman kaplarken, vatandaşlar tahliye edildi. Yangının alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının alışveriş merkezinin -4. katında bulunan otoparkta bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"NEFES ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

CNN Türk Haber Programları Müdürü Onur "Herhangi bir tahliye anonsu yapılmadı, insanlar kendileri çıktılar. Nefes almak mümkün değildi, elbette büyük bir panik yaşandı.Şimdi içerideki duman tamamen tahliye edildi. İnsanlar yeniden içeri alınmaya başlandı." bilgisini paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
yangın AVM istinye
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