Son dakika: İtalya'da koronavirüsten 437 can kaybı daha

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre 1 günde 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 85’e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327’ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 54 bin 543’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.

COVID-19 TEDBİRLERİ GEVŞETİLİYOR

Dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İtalya, korona virüs pandemisi nedeniyle ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip korona virüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs’ta başlayacağını belirtmiş ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

