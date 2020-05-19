HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

Son dakika! İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Son dakika! İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu,1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde toplanarak; İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Ankara'da korkutan iddia! Ankara'da korkutan iddia!
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Diğer Haberler
Antalya'da film gibi olay! Kanalizasyonda mahsur kaldı

Film gibi olay! Kanalizasyonda mahsur kaldı

Kayıp dağcı Fikret Emre ile ilgili yeni gelişme

Kayıp dağcı Fikret Emre ile ilgili yeni gelişme

İstanbul'da 19 genç dünya rekoru kırıldı

İstanbul'da dünya rekoru kırıldı

Ankara'da 'çocuk cesedi' iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Ankara'da korkutan iddia!

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kayınpederi koronavirüsten öldü

Öksüz’ün kayınpederi koronavirüsten öldü

İçişleri Bakanlığı'ndan 'mezarlar tahrip edildi' iddiasına açıklama

'Mezarlar tahrip edildi' iddiasına Bakanlık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.