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  4. Son dakika: Kahramanmaraş'taki bu görüntüler herkesi ağlattı! Masal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı, depreme annesinin kucağında yakalandı

Son dakika: Kahramanmaraş'taki bu görüntüler herkesi ağlattı! Masal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı, depreme annesinin kucağında yakalandı

08.02.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki enkazdan Masal bebek sağ olarak kurtuldu. 56. saatte enkaz altından kurtarılan Masal bebeğin kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi. TRT Haber'in canlı yayınındaki görüntüler herkesi ağlattı. Masal bebeğin depreme annesinin kucağında yakalandığı ifade edildi.

Son dakika: Kahramanmaraş'taki bu görüntüler herkesi ağlattı! Masal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı, depreme annesinin kucağında yakalandı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde de yoğun şekilde hissedilen deprem sonrasında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Masal bebeğin annesini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MASAL BEBEK 56 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI!

TRT Haber'in canlı yayınındaki görüntüler herkesi ağlattı. Masal bebek depremden 56 saat sonra enkazın altından çıkarıldı.

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Kahramanmaraş'taki çalışmaların ardından 56 saat sonra 1 buçuk yaşındaki Masal bebeğin sağ olarak çıkarılması herkesi ağlattı.

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BÜYÜK SINAV! MUHABİR DE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

Babasının kucağına verilen ve ekrana yansıyan o anlarda muhabirde gözyaşlarını tutamadı. Alınan bilgilere göre Masal bebek, deprem sırasında annesinin kucağında emme pozisyonundaydı...

Masal bebeğin 25 yaşındaki hamile annesini kurtarma çalışmaları ise devam ediyor!

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