HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmışlardı! "Demir Yumruk" operasyonunda yeni gelişme!

Son dakika: Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmışlardı! "Demir Yumruk" operasyonunda yeni gelişme!

04.07.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre... Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Son dakika: Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmışlardı! "Demir Yumruk" operasyonunda yeni gelişme!

Son dakika haberi... "Demir Yumruk" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında olan Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İşte haberin detayları...

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan arasında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk oldu.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdiSağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
demir yumruk operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama

Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama

Kuyumcukent'te aidat protestosu!

Kuyumcukent'te aidat protestosu!

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.