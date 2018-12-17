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Son dakika! Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35'i muvazzaf 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika! Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Jandarma Genel Komutanlığında daha önceden gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda 20 astsubay ile 9 mahrem imamın ismine ulaştı. İki komutanlıkta yürütülen operasyonlarda 35’i muvazzaf, 9’u mahrem imam olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ekiplerince devam ediyor.

KKTC'DE FETÖ OPERASYONU

Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri FETÖ operasyon

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