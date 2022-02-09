Son dakika: Kazdağları'nda 21 kişi mahsur kaldı! 3 metrelik kar duvar detayı...

Son dakika: Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Endişelendiren haber ise Kazdağları'ndan geldi. Bölgede kar yağışı nedeniyle Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı. Yolu açması için bölgeye gönderilen Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi de yolda kalınca 17'si askeri 4'ü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi kaz dağlarında mahsur kaldı.

MAHSUR KALANLARIN SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Balıkesir valiliği koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişininde araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

SON 500 METRE KALA 3 METRELİK KAR DUVARI

Öte yandan Ekipler son 500 metrelik mesafeyi aşmak için çalışırken karşılarına 3 metrelik bir kar duvar çıktı. Bölgedeki iş makinaları yetersiz kalınca Devlet Su İşleri’ne ait 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edildi.

Kurtarma operasyonundaki son durumu aktaran İHA muhabiri Emrah Elmas şu ifadeleri kullandı;

"Bölgede çalışmalar 16’ıncı saatine ulaştı. Şu anda Kazdağları’nda güneş kendini gösterdi artık aydınlık bir alanda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 3 saat önce 3 metrelik bir kar tabakası ile karşı karşıya kalmıştı kurtarma ekipleri. Bunun için Devlet Su İşleri’nden 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edilmişti. Dozerin şu saatlerde o bölgeye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu 3 metrelik kar duvarı aşıldıktan sonra ise mahsur kalan 17 askeri personele ve 4 belediye çalışanına 500 metrelik bir mesafe kalmış olacak ve onlara ulaşılacak. Şu ana kadar mahsur kalanlarla belli aralıklarla Balıkesir Valisi Hasan Şıldak görüşmelerde bulunuyor. Sağlık durumlarında herhangi bir problem yok. Araçlarında yakıt olduğunu ve iaşelerinde bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor."



