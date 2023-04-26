Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması) Kendisinin rahatsızlığını duyduğum andan itibaren tweetler geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Doktorlar yapılması gerekeni yapıyorlardır, onların dediklerini yapmak lazım.

Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak, daha kucaklayıcı olmasını isterdim. Ayrıştırıcı bir dil kullanması, toplumda medyada ayrışmaları görüyorsunuz. Tamamen kutuplaştıran bir anlayışın egemen olması beni en çok üzen olay. Halkın hakemliğinden korktular. Başka türlü yansıttılar topluma bu da ayrışmayı kutuplaşmayı gündeme getirdi. Ne yaparsa haklıdır diye yanlışlar da alkışlandı. Ekonominin bu hale gelmesi de o yanlışlar nedeniyle oldu. Bir politikacının eleştiriye ihtiyacı var eksiklerini giderebilir. Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım.

Bu yanlışları devletin kadrolarına da yansıttılar. Vali devletin değil hükümetin valisi. En son KKTC'ye atanan büyükelçi açık açık iktidar partisinin propagandasını yapıyor. Halbuki tabi olduğu kanun, devlet memurları kanunudur. Vali de devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta iktidardaki siyasi partinin devletleşmiş olmasıdır. Siyasi partiler geçicidir halktan aldığı yetkiyle devleti yönetirler. Oysa devlet bakidir. Devletin temel kolonlarını sarsarak bazılarını yıkan yargı gibi, bir anlayış çıktı ortaya.



