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Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Beyoğlu Dolapdere'de turist bir kadından para isteyen yabancı uyruklu bir erkek, olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği inşaat demiriyle kadına saldırdı. Kadın aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kaldı. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken kadın hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı.

SALDIRGAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kadın kanlar içinde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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beyoğlu vize para imşaat demiri

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