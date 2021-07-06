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  4. Son dakika! Kiev’de bomba paniği! "Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım"

Son dakika! Kiev’de bomba paniği! "Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım"

06.07.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kimliği belirsiz şahıs gönderdiği maille belediye binasına bomba koyduğunu ve kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını belirtti.

Son dakika! Kiev’de bomba paniği! "Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım"

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kimliği belirsiz şahıs gönderdiği mail ile belediye binasına bomba koyduğunu ve kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını belirtti. Kiev Belediyesi, tarihinde ilk kez bir saldırgan tarafından Bitcoin üzerinden tehdit edilirken, Kiev Belediyesi Başkan Yardımcısı Vladimir Bondarenko tarafından bombalı eylem hazırlığında olduğunu iddia eden şahsın Kiev Belediyesine attığı mailin dökümü yayınlandı.

"BITCOIN YOLLAMAZSANIZ BOMBAYI PATLATIRIM"

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından yazılan mailde, “Benim adım Edgar Kazaryan. Kiev Belediyesi binasına bomba koydum. Aşağıda belirttiğim hesaba 0,5 Bitcoin göndermezseniz 24 saat içinde bombayı patlatacağım” ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE BİNASI BOŞALTILDI

Polis birimleri, Kiev Belediyesi binasını acil durum ilan ederek boşalttı ve eğitimli köpeklerle geniş çaplı bomba araması başlatıldı. Belediye binasının ne zaman normale döneceği henüz kesinleşmedi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve sivil vatandaşlar binaya yaklaştırılmıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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