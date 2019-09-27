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Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Deprem toplanma alanlarıyla ilgili rakamlar veriliyor. 2859 adet alandan bahsediliyor. Ne yazıkki bu alanların bir çoğu deprem toplanma alanı tanımına uymuyor.

Deprem toplanma alanlarının bir tanımı, ölçeği gibi alt yapısı olmalıdır. İstanbul'da deprem toplanma alanları konusunda karnemiz zayıf. Bu konuyu hep birlikte çalışacağız.

Biz kafamızı kuma gömecek durumda değiliz. Bu sorunun siyasi partisi olmaz. Gerçeklerle yüzleşeceğiz, yüzleşirken çözümler üreteceğiz. Bir yandan da dua edeceğiz ki deprem İstanbul'a geç gelsin.

Sorunları aşmak için seferberlik başlattık.

Deprem milli meseledir. Partisi, siyasi görüşü olmaz.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Deprem vergileri diye yasalar çıktı. 80 milyon insan gönüllü olarak gitti vergi ödedi. Ne oldu o deprem vergileri?

Bu soruları şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız?

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