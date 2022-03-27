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Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kazada 5 çocuk yaralı

27.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Kırıkkale'de feci kaza... Ankara D-200 karayolunda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kazada 5 çocuk yaralı

Son dakika: Kırıkkale'de otobüs ile otomobil çarpıştı. Gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Haydar C.’nin kullandığı otomobil ile Coşkun K. idaresindeki Mercedes marka otobüs çarpıştı.

KAZADA 5 ÇOCUK YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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