Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kazada 5 çocuk yaralı

Son dakika: Kırıkkale'de otobüs ile otomobil çarpıştı. Gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Haydar C.’nin kullandığı otomobil ile Coşkun K. idaresindeki Mercedes marka otobüs çarpıştı.

KAZADA 5 ÇOCUK YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

