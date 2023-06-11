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  4. SON DAKİKA | Kuşadası Körfezi'nde ve Adana'da korkutan depremler! AFAD duyurdu, İzmir'de de hissedildi

SON DAKİKA | Kuşadası Körfezi'nde ve Adana'da korkutan depremler! AFAD duyurdu, İzmir'de de hissedildi

11.06.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 07.42'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyururken, deprem İzmir'de de hissedildi. Öte yandan aynı dakikalarda Adana'da da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Kuşadası Körfezi'nde ve Adana'da korkutan depremler! AFAD duyurdu, İzmir'de de hissedildi

Son dakika: Ege Denizi'ndeki Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Saat 07.42'de meydana gelen deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı söz konusu depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

SON DAKİKA | ADANA'DA DA DEPREM!

Öte yandan bir deprem haberi de Adana'dan geldi. Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER

DERE


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