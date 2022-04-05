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SON DAKİKA | Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi: Korkunç saldırılar başlayacak

05.04.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kore-Güney Kore gerilimi giderek tırmanıyor. Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un "ön alıcı saldırı" sözleri sonrası Kuzey Kore'den tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını belirtirken, "Nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" diye konuştu.

SON DAKİKA | Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi: Korkunç saldırılar başlayacak

Son dakika: Kuzey Kore Güney Kore'yi açık açık tehdit etti. Tüm dünyayı endişelendiren açıklama Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong'dan geldi. Güney Kore'ye karşı "nükleer silahları" kullanabileceklerini söyleyen Kim Yo Jong, "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.

Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un "ön alıcı saldırı" sözlerine tepki verdi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BÜYÜK BİR HATA"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Suh'un "Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı" terimi kullanmasını "geri dönüşü olmayan büyük bir hata" olarak niteledi.

Güney'in "askeri çatışmayı tercih etmesi" olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

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"KORKUNÇ SALDIRILAR BAŞLAYACAK"

Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin "öncelikleri" arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.

Suh geçen hafta, Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik "ön alıcı saldırı başlatma hazırlığına" sahip olduklarını belirtmişti.

FÜZE DENEMELERİ GERİLİMİ TIMANDIRDI

Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

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Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

(AA)

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Güney Kore Kuzey Kore son dakika haberi
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