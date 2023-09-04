SON DAKİKA | Maltepe'de orman yangını! Alevler evlere yaklaştı

Son dakika haberine göre Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

ALEVLER EVLERE YAKLAŞTI

Alevler evlerin olduğu bölgeye yaklaştı. Evlerin balkonuna çıkanlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada " İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14:32'de Orman Yangını çıkmıştır. Ekiplerimiz yangına saat 14:35'da havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Yangın nedeni araştırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

AA

