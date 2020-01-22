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  4. Son dakika: Manisa'nın ardından Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem!

Son dakika: Manisa'nın ardından Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:14 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Aydın'ın Efeler ilçesi Emirdoğan köyü olarak açıklandı. Saat 19.49'da meydana gelen depremin şiddeti ise 3,5 olarak kaydedildi.

Son dakika: Manisa'nın ardından Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem!

Aydın’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın’da saat 19.49’da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinde hissedilirken, endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Deprem İzmir'de de hissedildi.

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