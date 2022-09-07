SON DAKİKA | Manisa Soma'da orman yangını: Anonslarla bölge halkı uyarıldı! Mahalleler boşaltılıyor

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürerken kırsal Beyce ve Heciz mahallelerinin boşaltıldığı bildirildi.

Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Öte yandan çıkan orman yangınının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. (DHA)



