HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Manisa Soma'da orman yangını: Anonslarla bölge halkı uyarıldı! Mahalleler boşaltılıyor

SON DAKİKA | Manisa Soma'da orman yangını: Anonslarla bölge halkı uyarıldı! Mahalleler boşaltılıyor

07.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı. Yangının Kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Söz konusu iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

SON DAKİKA | Manisa Soma'da orman yangını: Anonslarla bölge halkı uyarıldı! Mahalleler boşaltılıyor

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürerken kırsal Beyce ve Heciz mahallelerinin boşaltıldığı bildirildi.

Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

b1

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

b2

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Öte yandan çıkan orman yangınının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. (DHA)

SON DAKİKA| Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan yoğun müdahale, yerleşim yerleri boşaltıldıSON DAKİKA| Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan yoğun müdahale, yerleşim yerleri boşaltıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldiKılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi
Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklamasıAkşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Mersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Mersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.