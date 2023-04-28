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  4. Son dakika: Mansur Yavaş, Meral Akşener'i nasıl ikna etti? Canlı yayında açıkladı... 'Bana ağabey diyor'

Son dakika: Mansur Yavaş, Meral Akşener'i nasıl ikna etti? Canlı yayında açıkladı... 'Bana ağabey diyor'

28.04.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Altılı Masa'ya tekrar döndüren Mansur Yavaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yavaş, Akşener'in kendisine 'Ağabey' dediğini söyleyerek "İyi ki tekrar bir araya gelmişiz" dedi.

Son dakika: Mansur Yavaş, Meral Akşener'i nasıl ikna etti? Canlı yayında açıkladı... 'Bana ağabey diyor'

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in nasıl ikna edildiğini de açıkladı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlk turda kazanacağımızı söyleyebilirim. Sadece miting meydanlarına bakıp da karar verilmez. Özellikle ben bu mitinglere giderken mutlaka şehirlerin içerisinden geçiyorum. Yolda gidenlerin dönüp bakması, ilgili davranması gibi şeylerden mesaj alıyorsunuz. Ben ilk defa bu seçimde gezme fırsatı buldum. Özellikle muhafazakar kıyafetli insanların çok büyük ilgisini gördüm.

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AKŞENER NASIL İKNA EDİLDİ?

Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim. Bana ağabey diyor. Ekrem Bey'le işin içerisinde olursanız dönerim dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz. Sayın Akşener etkin ve icracı olmamızı istiyor. Çünkü halkı böyle düşündüren olaylardan birisi bizim sorunlara yaklaşımımız. Biz insanların anketlerde bizi önde çıkarması için özel bir çaba yapmadık.

Belediyeden bir aylık maaşımı almadım. Dilekçe verdim. Gezilere parti götürüyor. Buraya gelmek için de uçak paramı cebimden verdim. İçime sinmez başka türlü davranmak.

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BAKAN BOZDAĞ'IN 'ŞAMPANYA' AÇIKLAMASI

Sayın Bakan'a kendisini destekleyenler tarafından da bu söylemin yanlış olduğu söylendi. Bu gözle bakamazsınız. Alkol alan insandan vergi alıyorsunuz, askere gönderiyorsunuz. Vatandaşı içki içiyor, içmiyor diye ayıramazsınız. Ben şuna bağlıyorum, anketler ortaya çıkınca bu tür söylemler çoğaldı. Konuşmalara baktığınızda hep gündem değiştirelim, pahalılık, ekonomi, işsizlik konuşulmasın. Bilerek o yöne çekiyorlar. En az onlar kadar Müslümanız, en az onlar kadar vatanseveriz.

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'BÜTÜN AMACIMIZ ÇOCUKLARIN OKUMASI'

Biz Ankara'da iki konuda öne çıktık. Sosyal yardımlarla ilgili gerçekten Ankara'da aç ve açıkta bırakmayacak şekilde çalışıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni ne? Babası yardım almış, oğlu yardım almış, onun da çocuğu almasın. Ne yapmamız lazım? Okutmamız lazım. Beslenmesine dikkat etmemiz lazım. Suyu tonu 1 liradan içiyorlar. Ankara Büyükşehir'de ortalama 1,8 dolardan su satılıyordu. Sosyal yardım alan birisi eski dönem olsaydı 10 ton karşılığı 250 lira ödeyecekti. Bütün amacımız çocukların okuması. 220 bin aileye her ay birer kilo et parası veriyoruz.

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Mansur Yavaş

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