Son dakika: Meteorolojiden 56 il için önemli uyarı! Kar, sağanak, çığ... Bugüne dikkat

Son dakika hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün (2 Şubat Çarşamba) 56 il için önemli uyarılar geldi. 50 kent için sarı, 6 kent için turuncu alarm verilirken, bu kentlerde kuvvetli yağış, kar, karla karışık yağmur beklendiği, ayrıca çığ tehlikesi olduğu da belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney ve İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

