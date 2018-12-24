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Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen de, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLEN MÜJDAT GEZEN'DEN AÇIKLAMA

Odatv'ye konuşan Müjdat Gezen "Savcıya gidiyorum. İfade vereceğim. Benim söylediğim şey belli. Biraz sonra savcılıkta da söyleyeceğim. Yalnız Recep Tayyip Erdoğan'a değil hiç kimseye, benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum" dedi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKPINAR'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Sanatçı Metin Akpınar’ın avukatlarınca yapılan açıklamada, “Programda konuşulan konular, bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş, bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı’na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur” denildi.

Metin Akpınar’ın avukatları Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu ve İrem Hekimoğlu tarafından müvekkilleri hakkında başlatılan soruşturma üzerine yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, sanatçı Metin Akpınar’ın 21 Aralık’ta konuk olduğu Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programında konuşulan konuların çok yanlış anlaşıldığı ve birtakım üzücü, hatalı çıkarımlar yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı’na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur. Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz.”

MÜJDAT GEZEN'İN AVUKATI CELAL ÜLGEN'İN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından, Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen’den konuyla ilgili açıklama geldi. Ülgen, “Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen şu ifadeleri kullandı;

“Her önüne gelen savcı her önüne gelen düşünce açıklamasına “vay sen Cumhurbaşkanına hakaret ettin” diye dava açarsa rejimin adı değişir. Her şey kış olur. Ağaçlar yapraklarını döker, Kuşlar ötüşünü unutur. İfade/düşünce hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme olanak ve özgürlüğüdür. Kimse bu özgürlükleri kullanırken lafı çarpıtılarak ya da niyet okuyuculuğu yapılarak suçlanamaz. Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum.”

Kaynak: DHA

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Metin Akpınar'ın sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.
Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, şunları söylemişti:
Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız.
Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar halk arenası müjdat gezen

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