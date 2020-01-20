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  4. Son dakika! Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Son dakika! Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Son dakika... Habertürk TV'nin haberine göre, Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi.

Son dakika! Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Ankara’da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı.

İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUĞU KESİNLEŞTİ

İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

ERDOĞAN BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. (Metin İyidil hakkındaki beraat kararı) Bir gerçek var ki, hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil. Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar, en kısa zamanda operasyonla da yakaladılar. Tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı." açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Metin İyidil FETÖ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ona yardim ve yataklik edenler de en az onun kadar suçludur..
BUNLAR HAKİM DEĞİL..EMİR KULU...YİYOSA HANEDAN ALEYHİNE KARAR VER...?!!..
Görülen o ki yargı ikiye bölünmüş .
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