Son dakika! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi Abalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi.

10'U AĞIR 25 YARALI

Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Lice Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

