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Son dakika! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi Abalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi.

10'U AĞIR 25 YARALI

Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Lice Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır minibüs trafik kazası mevsimlik işçiler

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