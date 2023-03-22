HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu! İlk açıklama geldi

SON DAKİKA | Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu! İlk açıklama geldi

22.03.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuracağı kaydedilmişti. Başvuru için saat de verilmiş ve 14.00'e işaret edilmişti. Son olarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için CHP ve İYİ Parti'nin YSK'ya başvurduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu! İlk açıklama geldi

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracağı öğrenilmişti. CHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı. Son olarak CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

"MÜRACAATIMIZ KABUL EDİLDİ"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada "Millet İttifakı’nın bileşenleri siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte 13. cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Meclis grubu olarak YSK Başkanlığına bildirdik. Müracaatımız kabul edildi. Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibari ile resmen cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_41ec87e1b4ff3ead7849fd6c23c3bc47

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN HEPİMİZE"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yaptığı açıklamada "Birlikte Türkiye cumhuriyetinin 13. cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik hayırlı uğurlu olsun hepimize." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili açıklamasında "Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzede anlattı, salon buz kesti! İYİ Partililer gözyaşlarına boğuldu: Abi üstüme basıyorsunDepremzede anlattı, salon buz kesti! İYİ Partililer gözyaşlarına boğuldu: Abi üstüme basıyorsun
Askeri çekmemiz için operasyon yaptılarAskeri çekmemiz için operasyon yaptılar
'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!''Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK Kemal Kılıçdaroğlu son dakika son dakika haberi cumhurbaşkanı adayı

En Çok Okunan Haberler

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

'İstanbul'da beklerken...' O bölgeyi işaret etti 'Her an deprem olabilir'

'İstanbul'da beklerken...' O bölgeyi işaret etti 'Her an deprem olabilir'

İlginizi Çekebilir

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.