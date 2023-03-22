SON DAKİKA | Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu! İlk açıklama geldi

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ya başvuracağı öğrenilmişti. CHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı. Son olarak CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

"MÜRACAATIMIZ KABUL EDİLDİ"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada "Millet İttifakı’nın bileşenleri siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte 13. cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Meclis grubu olarak YSK Başkanlığına bildirdik. Müracaatımız kabul edildi. Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibari ile resmen cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN HEPİMİZE"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yaptığı açıklamada "Birlikte Türkiye cumhuriyetinin 13. cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik hayırlı uğurlu olsun hepimize." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili açıklamasında "Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



