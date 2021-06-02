Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Çocuklar o kadar çok hikaye anlatıyorlar ki, bu mutluluk onlar için hayatın provasını yapmak gibi bir şey. Toplamda her öğrencimiz 2 gün gidiyor. Önümüzde 4 hafta var. Bazı okullarımızda öğretmenlerimiz ihtiyaçların farkında ve gerekirse belli grupları onları davet edip bu 2 günün dışında da çalışma yapabilirler. Biz genel bir çerçeve çiziyoruz ve ihtiyaçlara göre ortam oluşturuyoruz. 2 gün değişken oluyor. Her sınıftı ikiye bölmek gibi genel bir eğilim var. Bazı okullar kendi koşullarına göre bunu değiştirebiliyorlar. Yılık temizlik bütçemizin 10 katını verdik ve çok şanslıyız ki meslek liselerimiz üretiyor bunları. TSE’in bir takım koşulları var ve onlara uymak koşuluyla ‘temiz okul’ belgesi oluşturuldu.

Bu bir hayat sahnesi ve çocuklar hafta sonları veya sokağa çıkma saatlerinde okulunu binasına bakıyorlar. Bunun binlerce örneğini gördüm. Biz bırakın ders yapmayı sürekli teneffüs yapsa bile faydası var.

"Eğitim çalışanlarının tamamı 7 Haziran’dan itibaren hepsinin aşılanma randevusu açılacak. Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi başlatmıştı.

"ÇOCUKLARIN EN AZ YÜZDE 80'İ OKULA GELİYOR"

Çocuklara deseniz ki akşam açıklandı 1 saat sonra gider misiniz derseniz giderler. Okullar ile ilgili sınıfların durumu, yerleştirilmesi binalardaki temizlik ihtiyacı okul yönetimimin düzenle ilgili pozisyonunda bir sıkıntımız yok. İl müdürlerimiz ile devamlı irtibattayız. Neler olabileceğin kesintisiz konuşuyoruz. Öncesinde eğer şöyle olursa şu tedbirleri almak gerekir diye önlem alıyoruz.

Bizim okullarımızda devamlılık çok yüksek öğrencilerin yüzde 90’ı geliyor. İsteyen çocuk gelebilir isteyen gelmeyebilir, bizim önerimiz gelmeyene de gelene de ortam hazırlamak. En az yüzde 80’i geliyor çocukların böyle bir durumda sınıf çok kalabalık oluyor ve mesafeyi ayarlamakta zorlanıyoruz. O yüzden 2 gün.

Lisede şöyle bir sıkıntımız oldu; 9-10-11’leri hiç davet edemedik. Sınav gurubunu alabildik sadece.

Eğer kimse okula gelemesin denilirse okulda özel ders veriyoruz. DYK dediğimiz kursu yüz yüze veriyoruz. Her çocuğumuza ayrıca YKS kampı yapıyoruz telefonla soru çözme hakkı veriyoruz. Kendi öğretmeninden canlı ders aldırıyoruz. Ayrıca yapay zeka temelli bir uygulamamız var. 6 ayrı öğretmenden ders alabilirler. Bu eşitliği benim sağlamam lazım.

Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var."

AYRINTILAR GELECEK...

