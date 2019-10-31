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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'la Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Tel Abyad’taki askerlere telsizden seslenen Akar, “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

Geceyi bölgede geçiren ve Barış Pınarı Harekatı’na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu , Tel Abyad’taki askerlere “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

Akar yaptığı açıklamada "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat. ifadelerini kulandı.

(İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tel Abyad

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
CHP'lilerin korkulu rüyası Hulusi Akar paşa
ne alaka,CHP ile ne ilgili,sizlerin artık psikolojik vaka ,tedaviye ihtiyacınız var....
Seni gazoz diye içer CHP.
Neden böyle düşünüyosun ? Bu ülkede genel kurmay başkanı olmuş birisinden neden korkalım ? câhil câhil yorum yapıyorsun.seni CHP düşmanı kim yaptı? cehâletin mi yoksa çevren mi ? okumayınca saldırganlaşıyosunuz.
cok guvenme gun gelir sizi de kumpasa dusurur :)
komiklik yapma.Bu iş bitti hiçbir şey olmaz
@harun_uludag_1999 chp sadece gazoz içer maden suyu bile dokunüyür
Emniyete söyleyin,kimse enmiyette değil :)
ÖNCE MİLLETE DANIŞ
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