Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

Geceyi bölgede geçiren ve Barış Pınarı Harekatı’na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu , Tel Abyad’taki askerlere “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

Akar yaptığı açıklamada "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat. ifadelerini kulandı.

(İHA-AA)