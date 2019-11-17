HABER

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden teröristin MİT'in operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı."


Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandıAdana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı
Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılarSele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar
Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulunduKocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MSB Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Hong Kong'da sular durulmuyor! Bir polis okla yaralandı

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.