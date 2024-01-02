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  4. SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Cesur Vedat öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Cesur Vedat öldürüldü

02.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MİT, PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Cesur Vedat kod adlı terörist Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Cesur Vedat öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

AA-20240102-33333193-33333190-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKNIN_SOZDE_SORUMLUSUNU_SULEYMANIYE_KIRSALINDA_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

AA-20240102-33333193-33333189-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKNIN_SOZDE_SORUMLUSUNU_SULEYMANIYE_KIRSALINDA_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

AA-20240102-33333193-33333188-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKNIN_SOZDE_SORUMLUSUNU_SULEYMANIYE_KIRSALINDA_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

AA

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