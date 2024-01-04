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  4. SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü

04.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod adlı PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi. MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini tespit etti. Teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. Sadık Şeyh Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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BERXWEDAN KOD ADLI SADIK ŞEYH AHMET KİMDİR?

Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

İHA

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pkk MİT son dakika
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