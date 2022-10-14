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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer öldürüldü

14.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda PKK/YPG'nin en kalabalık terörist birliklerinden sözde Çavreş tugayı sorumlusu 'Geli Serhat' kod adlı Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla karargahı Suriye Şeddade’de bulunan PKK/YPG’nin sözde Çavreş tugayı genel sorumlusu Nejdet Dağlarer’i etkisiz hale getirdi.

“Geli Serhat” kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye’de gösterdiği faaliyetler ve Suriye’de TSK’ya yönelik eylemleri nedeniyle MİT’in hedef listesine girmişti. Terör örgütü PKK’nın kırsal kadrolarına 2009’da katılan Dağlarer, 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

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Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı.

2020 yılında örgütün sözde Kobani (Ayn El Arab) eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından oluşan Çavreş tugayının sorumlusuydu.

Güvenlik kaynakları, Suriye’deki en kalabalık terörist gruplarından biri olan Çavreş tugayının sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin örgütün Suriye’deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk terörist MİT
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