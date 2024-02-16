HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyon! Fatma Sakana öldürüldü

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyon! Fatma Sakana öldürüldü

16.02.2024 09:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyon! Fatma Sakana öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

indir (1)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

indir

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

indir (3)

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

indir (2)

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulandırıcı olay: Babasından sperm alıp...Mide bulandırıcı olay: Babasından sperm alıp...
'Kara Ölüm' olarak da biliniyor! Yıllar sonra ilk vaka ortaya çıktı'Kara Ölüm' olarak da biliniyor! Yıllar sonra ilk vaka ortaya çıktı
Marmara'da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni açıklama: Dalış gerçekleştirilecekMarmara'da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni açıklama: Dalış gerçekleştirilecek
Anahtar Kelimeler:
suriye pkk MİT son dakika
En Çok Okunan Haberler
İddialı bir isim daha yarışmayı bıraktı! Çıkar çıkmaz olay paylaştım

İddialı bir isim daha yarışmayı bıraktı! Çıkar çıkmaz olay paylaştım

Erzincan’daki altın madeni ile ilgili şoke eden rapor! İşte felaketin nedenleri

Erzincan’daki altın madeni ile ilgili şoke eden rapor! İşte felaketin nedenleri

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Icardi'nin golü attığı esnada dikkat çeken detay!

Icardi'nin golü attığı esnada dikkat çeken detay!

Metrobüste iğrenç olay! Dakikalarca taciz etti, başka bir yolcu kameraya aldı

Metrobüste iğrenç olay! Dakikalarca taciz etti, başka bir yolcu kameraya aldı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.