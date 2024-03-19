SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Son dakika haberine göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

