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  4. Son dakika: MSB 'Bir gece ansızın' notuyla paylaştı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: MSB 'Bir gece ansızın' notuyla paylaştı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

25.10.2023 22:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bir gece ansızın" notuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. MSB, gerçekleştirilen hava harekatında 19 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: MSB 'Bir gece ansızın' notuyla paylaştı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin imha edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

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"AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


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