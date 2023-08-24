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SON DAKİKA | MSB'den ABD'ye PKK ile ortak tatbikat tepkisi: Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz...

24.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile Kamışlı’da gerçekleştirdikleri tatbikata tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yapılan açıklamada "Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." denildi.

SON DAKİKA | MSB'den ABD'ye PKK ile ortak tatbikat tepkisi: Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile Kamışlı’da gerçekleştirdikleri tatbikata tepki gösterilirken; son bir haftada operasyonlarda 40 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"40 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102'ye ulaşmıştır.

ABD-PKK ORTAK TATBİKATINA TEPKİ

Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

HOMS LİMANI’NIN TÜRKİYE’YE KİRALANDIĞI İDDİASI

Libya makamları 5 Ağustos’ta Homs Askerî Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı almıştır. Bölgeden çıkmak istemeyenler, kamuoyunda farklı algılar oluşturmak için Homs Askeri Deniz Limanı’nın Türklere verileceği yönünde asılsız iddialar ortaya atmıştır.

BM’NİN TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI

BM Barış Gücü’nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM’nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur.

TSK’nın tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla Tıp, Diş, Eczacılık Fakültelerine ve Sağlık Meslek Yüksekokullarına Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak ve 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askeri öğrenci alınacaktır.”


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