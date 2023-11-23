SON DAKİKA | MSB kaynaklarından ‘Eurofighter’ ve KAAN açıklaması! Tepki çeken 'İncirlik' iddiası ise yalanlandı

Son dakika haberine göre MSB kaynakları gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

ALMANYA'DAN EUROFİGHTER ALIMI

"Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu."

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN

"KAAN’ın ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028’de hazır olacak, 2032’ten itibaren de KAAN’ın envantere girmesi bekleniyor."

İNCİRLİK İDDİASI

İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı iddiasına da yanıt veren MSB kaynakları, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir" açıklamasında bulundu.





