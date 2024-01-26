Son dakika | Muharrem İnce köprüleri attı: CHP'ye ittifak kapısı kapandı! 'Mehmet Sevigen' iddiasını bizzat yanıtladı

Son dakika haberi: Yerel seçimlerin kritik kararlarından biri daha bugün açıklandı. Memleket Partisi seçimlere bağımsız giriyor. 1 Nisan sabahı özellikle İBB Başkanlığı koltuğunda kimin oturacağı merak edilirken İmamoğlu'na bir rakip de Memleket Partisi'nden geliyor.

SON DAKİKA | MEMLEKET PARTİSİ'NİN 31 MART KARARI BELLİ OLDU

Muharrem İnce bugün kameralar karşısına geçerek partisinin yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasını paylaştı. İşte İnce'nin açıklamalarından öne çıkan mesajlar:

Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Şeyh Sait bir vatan haindir. Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir.

İsveç'in NATO'ya dönüşüne evet oyu vermezdim. İsveç teröre desteğini kesti mi? AKP verebilir, emperyalistlerle kucak kucağa olmuş. CHP sana ne oluyor da evet diyorsun?

Her gördüğün eli öpersen Memleket Partisi yanına gelmez. "Ön seçim namus sözümdür" deyip adayları arkadaşın belirlerse inandırıcı olamazsın.

Yolumuz Atatürk'ün yoludur. Yolumuz kısır ittifakların dışındaki 3. yoldur. Memleket Partisi gençlerin en fazla tercih ettiği partidir. Bu ilgi giderek büyüyecektir. Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarımızla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabileceğimiz kadar belediyeyi safımıza katmak istiyoruz. Güneş ufuktan mutlaka doğacka, yürüyelim arkadaşlar diyoruz.

"YÖNETİM DEĞİŞİRSE TEKRAR KONUŞURUZ"

Neden CHP ile ayrı dünyaların insanları olduğumuzu anlattım. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün "demlenirse" nasıl kuracağım? Değişmek başka, başkalaşmak başka. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir, yerine başka bir yönetim gelir, o zaman konuşuruz.

Bana iftira atan adamı bir yere getirirsen ben seninle ittifak kurar mıyım? Buna her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kayıtsız şartsız destek olalım sana dedim ama ilkeli olun, parti de ilkeli olsun. Gördük ki ortada ilke, omurga diye bir şey yok. Her taraftan oy devşirmeye çalışan bir kimse güvenilir olmaz, hepsini kaybeder.

İBB ADAYI HAFTAYA AÇIKLANACAK

Şu anda İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta karar verip bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri.

"BEN GİRERSEM EKREM BEY KESİN KAZANAMAZ DİYE BAKIYORLAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e konuşan Sevigen adaylık iddialarını sorulması üzerine şu mesajlarıyla dikkat çekmişti:

"Ben Memleket Partisi seçime ayrı girdiği zaman Memleket Partisi’nin İstanbul büyükşehir belediye adayı eğer isterlerse olurum. Ben halkıma hizmet için gelirim, kavga etmek için gelmem. Ben girersem kesin Ekrem bey kazanamaz diye bakıyorlar. Ben seçimi kazanırım diye düşünüyorum. Ben Ekrem beyin kibrini, halka tepeden bakmasını, parmak sallamasını beğenmiyorum. İnsanlara tepeden bakanlardan nefret ediyorum. Ekrem Beyin insanları hor görmesini, parti adaylarını belirlemek istemesini beğenmiyorum. Aklını cumhurbaşkanlığına takmış.”

KILIÇDAROĞLU'NA MUHALİFLİĞİYLE BİLİNİYOR

Sevigen 5 Ekim 1995 - 6 Mart 1996 aralığında Devlet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert suçlamalarıyla gündeme gelen Sevigen, CHP'den 2021'de ihraç edildi. 2023 seçimlerinin ardından yaptığı bir açıklamada Sevigen "'Kemal Bey'i ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. Gelinen noktada zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum'' demişti.