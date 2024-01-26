AK Parti ne teklif etti? YRP ne istedi? Masada 1 büyükşehir, 4 önemli ilçe var: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Her seçim gibi tarihi bir önem taşıyan 31 Mart seçimleri için partiler arasında görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler arasında en dikkat çekeni ise AK Parti ile Yeniden Refah arasında yaşanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen parti, yerel seçimlerde destek vermek için AK Parti'ye isteklerini iletti.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği son görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5'in üzerinde olduğunu ve AK Parti'nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.
YRP Milletvekili Bekin, "Son görüşmede AK Parti'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirterek, şunları söyledi: "'Her şey tek taraflı olmaz' dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, 'zaman daralıyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."
Bekin, AK Parti'nin "belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, “Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz” diye konuştu.
AK Parti’nin 2019’da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı: “Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara’da. İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler."
"Malatya’da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."
BU HAFTA CEVAP BEKLENİYOR
Doğan Bekin, AK Parti’den en geç bu hafta içinde talepleri konusunda bir geri dönüş beklediklerini, kendileri adına son kararı verecek olanın da Fatih Erbakan olacağını söyledi.