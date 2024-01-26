AK Parti ne teklif etti? YRP ne istedi? Masada 1 büyükşehir, 4 önemli ilçe var: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Her seçim gibi tarihi bir önem taşıyan 31 Mart seçimleri için partiler arasında görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler arasında en dikkat çekeni ise AK Parti ile Yeniden Refah arasında yaşanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen parti, yerel seçimlerde destek vermek için AK Parti'ye isteklerini iletti.

