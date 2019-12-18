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Son dakika! Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Son dakika! Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve meclis üyesi Mahmut Yalçın ile Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bulanık Belediye Başkanı Topçu ve Varto Belediye Başkanı Baytaş "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler Kesik, Saruca ve Yalçın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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