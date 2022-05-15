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Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği

15.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Türkiye'nin, iki ülkeye ilişkin tutumuna ilişkin olarak, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO’da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği

Gelen son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile ilgili olarak konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu.

GÜNDEM İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ

Finlandiya ve İsveç'in muhtemel üyelik başvurularıyla ilgili Stoltenberg, "NATO'ya katılmak isteyip istemediklerine karar vermek onlara kalmış. Alacakları karara saygı duyacağız çünkü tüm egemen uluslar, kendi yollarını seçme hakkına sahiptir. Finlandiya ve İsveç, NATO'nun en yakın ortaklarıdır. Başvurmaya karar verirlerse, bu tarihi bir an olacaktır. NATO'ya üyelikleri, ortak güvenliğimizi artıracak, NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve saldırganlığın fayda etmediğini gösterecek." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusundaki endişeleriyle ilgili "Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi endişeler olduğunda masaya oturuyoruz. Üyelik meselesinde nasıl hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zemin ve fikir birliği bulabileceğimizden eminim." dedi.

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Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik için başvuruda bulunması halinde hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi umuyorum. Türkiye, niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gerekli niteliklere sahip ve NATO'nun en yakın iki müttefiki olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Harkiv çevresinden çekildiğini, Donbas'taki saldırısının ilerleyemediğini ve stratejik objektiflerine ulaşamadığını belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını kaydetti.

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BLINKEN'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Berlin'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına temaslarını değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında NATO'nun bir bütün olarak güçlü bir şekilde ayakta durduğunu vurgulayan Blinken, Ukrayna'ya başta kendi ülkesi olmak üzere NATO üyelerinin güçlü şekilde destek verdiğini ve Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini ifade etti.

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili gündemi de değerlendiren Blinken, iki ülkenin NATO üyeliğinin bir süreç olduğunu ve NATO'nun da farklılıkların müzakere edilmesi için geniş bir diyalog platformu olduğunu ve her konunun ele alındığını belirtti.

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Blinken, "(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'deki NATO görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütüne verdikleri desteği gündeme getirdiklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık."

"EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMAYI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan Blinken, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı desteklediklerini ve olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Blinken, Ebu Akile'nin erkek kardeşi ile görüştüğünü ve aileye bir kez daha başsağlığı dilediğini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye
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