Son dakika: Nisan ayında yapıldı... 2147 kişiye soruldu, seçim sonuçları anketinin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile seçiliyor...

Seçimle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Gelecek, DEVA, Saadet, Demokrat Partileri seçime CHP bünyesinde katılacak. Ortak liste kararı alındı. Asal Araştırma tarafından Nisan ayının ilk haftasında yapılan ankette Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı da dikkat çekti.

SON DAKİKA: SON ANKETE GÖRE SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR!

Asal Araştırma, 2147 vatandaşa 'BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA KİME OY VERİRDİNİZ? sorusunu sordu. Ankete katılanlardan %46.8'i Recep Tayyip Erdoğan, %42.2'isi Kemal Kılıçdaroğlu, %8.4'ü Muharrem İnce, %2.6'sı ise Sinan Oğan yanıtını verdi.

%51.4 İLE İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Aynı vatandaşlar 'SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KİME OY VERİRSİNİZ?' sorusu da soruldu. Vatandaşların %51.4'ü Erdoğan yanıtını verirken %48.6'sı ise Kılıçdaroğlu cevabını verdi. Anketteki sonuçlar kararsızlar dağıtılarak yapıldı.