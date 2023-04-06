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SON DAKİKA | DEVA, SP, Gelecek ve DP'den ortak liste kararı! CHP listesinden seçime girecekler

06.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalar sürerken önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. NTV Ankara Temsilcisi Özgür Akbaş, "Kılıçdaroğlu bizzat devredeydi. İttifaktaki bütün parti liderleriyle görüştü. Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA kendi amblemleriyle seçime girmeme kararı aldı" dedi. Cumhur İttifakı ile ilgili olarak ise gözler bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi.

SON DAKİKA | DEVA, SP, Gelecek ve DP'den ortak liste kararı! CHP listesinden seçime girecekler

Son dakika: Siyaset kulislerinden çok önemli bir son dakika haberi geldi. Millet İttifakı’nın ‘ortak liste’ kararı aldığı öğrenildi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.

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CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. 10 ilin 7'sinde CHP, 3'ünde İYİ Parti'nin listesiyle seçime girilecek.

"KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ"

NTV Ankara Temsilcisi Özgür Akbaş canlı yayında detayları paylaştı. Akbaş, söz konusu kararla ilgili şunları söyledi:

"Bugün kritik bir gün. İttifakla girecek partilerin bugün saat 17.00'a kadar YSK'ya bildirmesi giriyor. Dün akşam kritik saatler yaşandı. Kılıçdaroğlu bizzat devredeydi. İttifaktaki bütün parti liderleriyle görüştü. Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA kendi amblemleriyle seçime girmeme kararı aldı. Bu partiler CHP listelerinden seçime girecek.

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SAYI 12'YE ÇIKTI

İYİ Parti ile CHP'nin de ortaklaştığı iller var. Bu sayı 12'ye çıktı. Bu illerde 3 ayrı anket yapılacak. Hangi parti öndeyse o partinin listesinden seçime girilecek.

GÖZLER CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇEVRİLDİ

Aynı şekilde Cumhur İttifakı'nda da bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı toplantıda olacak. 14.00'te olacağı ifade edilen bu görüşme gerçekleşirse Cumhur İttifakı'nda da bazı değişiklikler olabilir. Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi kendi listeleriyle seçime girmekten vazgeçerek AK Parti listelerinden seçime girme kararı alabilir."

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