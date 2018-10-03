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Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter layık görüldü.

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter'a verildi.

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Nobel Kimya Ödülü Nobel frances H. Arnold George P. Smith

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