Milletvekilliğinin düşürülmesi beklenen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Meclis'i terk etmeyeceğim

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamasından sonra gözler bugün Meclis'e çevrildi.

Kararın bugün okunabileceği konuşulurken HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te 'direnme' kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gergerlioğlu; milletin iradesinin yok sayıldığını belirtirken, buna izin vermeyeceğini söyledi.

Sadece bir haberi paylaştığını ve bu nedenle kendisine 2,5 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Gergerlioğlu, haberi yapan yayın kuruluşuna ya da aynı haberi Twitter'dan paylaşan diğer kişilerin ceza almadığını belirterek kararın siyasi olduğunu savundu.

Gergerlioğlu açıklamasında "Nereye varır bilmiyorum ama ben Anayasa Mahkemesi kararı verilene kadar, kendi irademle Meclisi terk etmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP NE DEMİŞTİ?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptığı hatırlatılarak, "Meclis, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun sonucunu bekleyecek mi?" sorusunu yanıt veren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullanmıştı;