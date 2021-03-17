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Milletvekilliğinin düşürülmesi beklenen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Meclis'i terk etmeyeceğim

17.03.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Milletvekilliğinin düşürülmesi beklenen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Meclis'i terk etmeyeceğim

Bugün milletvekilliği düşürülmesi beklenen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın okunması halinde Meclis'i kendi isteğiyle terk etmeyeceğini duyurdu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamasından sonra gözler bugün Meclis'e çevrildi.

Kararın bugün okunabileceği konuşulurken HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te 'direnme' kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gergerlioğlu; milletin iradesinin yok sayıldığını belirtirken, buna izin vermeyeceğini söyledi.

Sadece bir haberi paylaştığını ve bu nedenle kendisine 2,5 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Gergerlioğlu, haberi yapan yayın kuruluşuna ya da aynı haberi Twitter'dan paylaşan diğer kişilerin ceza almadığını belirterek kararın siyasi olduğunu savundu.

Gergerlioğlu açıklamasında "Nereye varır bilmiyorum ama ben Anayasa Mahkemesi kararı verilene kadar, kendi irademle Meclisi terk etmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP NE DEMİŞTİ?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptığı hatırlatılarak, "Meclis, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun sonucunu bekleyecek mi?" sorusunu yanıt veren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullanmıştı;

SENTOP

"Bunu daha önce Sayın Berberoğlu çerçevesinde konuşmuştuk. Anayasadaki hükme göre kesin hüküm, 'Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer.' diyor. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesin hükümde, bir ceza davası söz konusu olduğundan adli yargı içerisindeki süreçler derecat içinde tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani ilk derece mahkemesi istinaf, daha sonra temyizde verilen kararlar neticesinde artık başka bir merciye o yargı kolu içerisinde başvuru imkanı kalmadıktan sonra hüküm kesinleşiyor. Bizim sistemimizde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir. Anayasa Mahkemesinin kararları doğrudan etki etmiyor, dikey etki etmiyor. Bu anlamda hiyerarşi içinde bir mahkeme değil. Yatay etki ediyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi, Sayın Berberoğlu ile ilgili, kendisi kesin hükmü kaldıramadığı için 14. Ağır Ceza Mahkemesine, kesin hükmün kaldırılması gerektiğine dair kararında açık olarak bir hüküm vermişti. Dolayısıyla Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil. (Gergerlioğlu'nun) Bir tedbir başvurusu yaptığını, bunun da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini öğrendim."

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Mustafa Şentop HDP Halkların Demokratik Partisi

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