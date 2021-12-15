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Son dakika! Omicron'la ilgili korkutan açıklama: 2022'nin ilk iki ayında...

15.12.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantıyla ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Dünyayı etkisi altına almaya başlayan yeni varyantla ilgili Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) 2022 yılıyla ilgili yeni tahminini duyurdu. ECDC'ye göre Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa kıtasında baskın varyant olmasını bekliyor.

Son dakika! Omicron'la ilgili korkutan açıklama: 2022'nin ilk iki ayında...

ECDC'nin güncellenen risk değerlendirme raporunda, varyantın gelecek birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinde çok hızlı yayılacağı beklentisine yer verildi.

TARİH VERİLDİ! İLK İKİ AY...

Raporda, Delta'nın şu anda baskın varyant olarak devam ettiği ancak Omicron'un Avrupa'da gelecek yılın ilk iki ayı içinde baskın hale gelmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Omicron'un hızla yayılma ihtimalini "çok yüksek" gördüklerini söyledi.

ÖLÜMLERDE ARTIŞ YAŞANACAK MI?

Ammon, "Omicron'un daha önce Delta varyantını dikkate alan öngörülere ek olarak ölümler ve hastaneye kaldırılanların sayılarını artıracağının çok yüksek ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söylemişti.

Birçok Avrupa ülkesinde kasım sonunda Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine salgın tedbirleri artırılmıştı.

DSÖ'den korkutan Omicron varyantı açıklaması: Daha önce hiç görmediğimiz bir...DSÖ'den korkutan Omicron varyantı açıklaması: Daha önce hiç görmediğimiz bir...

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de Omicron varyantına, 6 kişide rastlandığını duyurmuştu. Bakan Koca, "Türkiyede 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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